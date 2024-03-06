محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب في مجال المطاعم.. رواتب مجزية

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الخميس، ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للطلبة والخريجين في مجال المطاعم، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً.

وأشار الجهاز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الوظائف المطلوبة بالملتقى في مجال المطاعم، وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الملتقى كالتالي:

المؤهل: من الإعدادية حتى التعليم الجامعي

السن: من 18 إلى 35 عامًا

مدة العمل: 9 ساعات

تأمين طبي واجتماعي

المرتبات: راتب + إضافي + حوافز شهرية وبدل مواصلات

مقر العمل: أماكن العمل بالقرب من محل السكن

النوع : ذكور فقط

الموقف من التجنيد

وسائل مواصلات: باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد

كيفية تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة، الخريجين الراغبين بالتقديم للتعيين في وظائف المطاعم، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوم الخميس المقبل، ويمكن التواصل من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»