استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2024

شهدت أسعار أغلب السلع الأساسية اليوم الأربعاء 6ـ3ـ2024 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر كيلو الأرز المعبأ عند 35 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار السلع الأساسية

سجل سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61 جنيها.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 29 جنيها.

جاء سعر زجاجة زيت عباد الشمس حجم الـ1 لتر بنحو 100 جنيه.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31 جنيها.

استقر سعر كيلو العدس المعبأ عند 75 جنيها.

سجل سعرعبوة شاي ليبتون 40 جم 13.5 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي 6 جنيهات.

جاء سعرعبوة شاي العروسة 40 جم 11.78 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض 159 جنيها.

سجل سعر كيلو الفول المجروش المعبأ 58.43 جنيه.

بلغ سعر زجاجة زيت الذرة حجم الـ1 لتر نحو 125.9 جنيه.

أما عن سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ فسجل 73.73 جنيه.