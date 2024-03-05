8 أعمال فنية ناقشت مشاكل الشباب قبل مسلسل صدفة.. أبرزها تحت السيطرة

«دايماً عامر، وتحت السيطرة، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، جميعها أعمال ناقشت قضايا هامة في وقتنا الحالي وهي مشاكل الطلاب والمراهقين لينضم إليها مسلسل صدفة الذي سيتمّ عرضه في شهر رمضان 2024 ويناقش قضايا ومشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس.

وتخوض الفنانة ريهام حجاج هذا العام تجربة مختلفة من خلال مسلسل صدفة الذي تقوم ببطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين لتدخل المنافسة من خلاله في شهر رمضان 2024، إذ أنَّه ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية وتُعد هذه التجربة جديدة على الفنانة ريهام في موسم رمضان.

ومن المقرر أنَّ يتمّ انطلاق مسلسل صدفة خلال السباق الرمضاني لعام 2024 على شبكة قنوات المتحدة ومنها قناة الحياة وسي بي سي ودي إم سي والقناة الأولى ضمن خطتها في شهر رمضان المُقبل.

مسلسل صدفة في رمضان 2024

ويناقش مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج إحدى القضايا المهمة وهي مشاكل الطلاب والمراهقين مع المدرسين داخل المدارس، كما تناقش المشاكل الاجتماعية التي يمر بها الطلاب، وأبطاله خالد الصاوي وعصام السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

كامل العدد +1 في رمضان 2024

يعتبر مسلسل كامل العدد من الأعمال التي سيتمّ طرحها في شهر رمضان 2024، ويناقش هذا العمل مشاكل المراهقين، إذ يجتمع الطبيب وصاحبة إحدى المشروعات ليقعان في غرام بعضهما ولكن ظروفهما العائلية تسبب لهما عائقاً، ويبدأ أبنائهما في رحلة التفريق بينهما، وأبطاله دينا الشربيني وشريف سلامة وتأليف رنا أبو ريش وإخراج خالد الحلفاوي.

دايماً عامر رمضان 2022

ولم يكن مسلسل صدفة وكامل العدد هي الأعمال الوحيدة التي ناقشت هذه القضية بل هناك مجموعة من الأعمال الأخرى التي ذكرت هذه القضية خلال الأعوام السابقة ومنها مسلسل دايماً عامر الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وتدور أحداثه داخل مدرسة «رؤية» مع الطلاب، وأبطاله لبلبة وعمرو عبدالجليل وأحمد الشامي وتأليف أيمن سليم وإخراج مجدي الهواري.

تحت السيطرة رمضان 2015

كما استطاعت الفنانة نيللي كريم أن تسلط الضوء على زاوية محددة لمشاكل الطلاب داخل المدارس، إذ ناقشت من خلال مسلسل تحت السيطرة قضية إدمان المراهقين وطلاب المدارس، وأبطاله جميلة عوض وظافر العابدين ومحمد فراج وتأليف وإخراج تامر محسن.

ولم تكن الأعمال الدرامية فقط هي من سلطت الضوء على هذه القضايا بل هناك أعمالاً سينمائية ومسرحية أيضاً طرحت قضايا الطلاب والمراهقين ومن أبرزهم فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة 2008

ويعتبر فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة من الأعمال التي ألقت الضوء على مشاكل الطلاب من جميع الطبقات وجميع الفئات، وذلك من خلال مدرس اللغة العربية الذي يعمل بإحدى المدارس الريفية لتضطره الظروف أن ينتقل إلى مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسئولين وتبدأ أحداث الفيلم بعد لقاء المدرس بالطلاب، وأبطاله محمد هنيدي وعزت أبو عوف وتأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

فيلم لا مؤاخذة 2014

ومن الأفلام التي ناقشت زاوية مختلفة من زاوية مشاكل الطلاب كان فيلم لا مؤاخذة، إذ أنه ناقش قضية الاضطهاد الديني بين الطلاب وذلك من خلال الطالب المسيحي «هاني عبدالله بيتر» الذي تضطره الظروف إلى الانتقال لمدرسة حكومية وبسبب خوفه من الاضطهاد الديني يدعي بانه مسلم لتتوالى الأحداث، وأبطاله أحمد داش ومعاذ نبيل وكندة علوش وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم الناظر 2000

واستطاع فيلم الناظر أن يناقش هذه القضية أيضاً ولكن بشكل مختلف، إذ يدير الناظر عاشور مدرسة البنين بمنتهى الشدة والقسوة على عكس مدرسة البنات التي تجاورهم، وبعد وفاة عاشور يرث المدرسة نجله الذي لا يملك الخبرة الكافية في الإدارة كما أنه لم يستطيع التعامل مع الطلاب، وأبطاله علاء ولي الدين وهشام سليم وحسن حسني وتأليف وإخراج شريف عرفة.