رئيس «التجاري الدولي»: فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان قريبا

أعلن هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، أنه قريبًا سيجري إعادة فتح حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان.

ويذكر أنّ لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.

لجنة السياسة النقدية

وجاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75% كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.