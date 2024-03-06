عضو بـ«الشيوخ» عن قرارات «المركزي» اليوم: تحقق انفراجة في أسعار السلع

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، تؤدي إلى انخفاض أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.

خفض التضخم وضبط الأسعار

وأشارت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن تلك الإجراءات تهدف إلى المساهمة فى خفض التضخم وضبط الأسعار، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك، والتي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتساعد على التنافسية.

زيادة النقد الأجنبي في السوق المصرية

وأوضحت أن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستعمل أيضا على تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، ما يسهم في زيادة النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.