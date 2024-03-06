«الصحفيين» تطرح 96 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية لأعضائها.. موعد التقديم

أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب الحجز لـ96 وحدة سكنية في مشروع المقصد - R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من السبت المقبل، حتى السبت 23 مارس الجاري، على أن يكون سعر المتر 15970 جنيهًا، بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح بين 114 و136 و140 مترا، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

أضافت النقابة في بيان، أنه يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، كما يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة.

أوضحت أنه يراعى تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالي، ويجري عمل التسوية في نهاية العام، على أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، والتقديم بمركز الخدمات في الطابق الأول.

أوضحت أن شروط الحجز، كالتالي:

- الحجز لمن لم يسبق له أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل (أراضي – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن أكتوبر – مدينتي – سكن وإسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الإسكان الاجتماعي – بيت العيلة – قرية الياسمين)، وفي حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.