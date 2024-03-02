حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات في مدينة 6 أكتوبر (صور)

استعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود إدارة الإشغالات والإزالات في إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات، وكذلك أعمال النظافة والزراعة على مستوى قطاعات المدينة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس عادل النجار، إنه تم إزالة الشدة الخشبية قبل البدء في بناء زيادة عن النسبة البنائية المقررة في الترخيص للقطعة رقم 444 بحي 2000 قطعة «البوليفارد»، كما تم إزالة مخالفة بنائية بالحي السابع تمثلت في تحويل البدروم بالمراكز التجارية الكائنة بجوار مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ورش لصيانة سيارات، كما تم تنفيذ قرار إخلاء للعمارة رقم 21 بعمارات النصر بمحور جمال عبد الناصر، وذلك بالقطاع الشمالي.

وأضاف «النجار»، أن المخالفات بالقطاع الجنوبي شملت إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح لقطع فيلات بالحي الخامس، وكذلك إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح لقطعة بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، فضلاً عن تنفيذ حملة لرفع إشغالات الباعة والمحال التجارية المتعدية على حرم الطريق بمركز الأمل بالمجاورة الرابعة بالحي الأول والشارع الفاصل بين الأحياء الخامس والسادس، وإزالة إشغالات الطريق بالحي السادس.

رفع إشغالات الباعة الجائلين

ولفت رئيس الجهاز إلى رصد مخالفة بناء باستكمال زيادة دور عن غرف السطح الصادرة في الترخيص للقطعة رقم 146 منطقة 71 فدان جنوب الأحياء، وتم فك الشدة الخشبية للسقف.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة إشغالات على مركز ميجا بالسياحية الرابعة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالحي المتميز، منوهاً عن تنفيذ عدد من حملات إزالة مخالفات البناء بالسياحية الرابعة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم 344، وإزالة مخالفة تحويل النشاط من بدروم إلى سكني بالقطعة رقم 126، وكذا إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات للقطعة رقم 280.

وأوضح «النجار»، شن عدة حملات لإزالة التعديات والاستحواذ على الطريق العام وفتحه أمام المارة لتسهيل حركة المرور، ورفع عربات بيع المأكولات بالمحور المركزي ومحور جمال عبد الناصر.

وبالنسبة للقطاع الغربي، قال «النجار» إنه تم شن حملة نظافة موسعة لمتابعة أعمال نظافة الشوارع والطرق بالقطاع الغربي وتغيير الصناديق ورفع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس وتجريد الشوارع والممرات وكذا تطوير المنطقة الصناعية.

تكليف رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة

وحذر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، قائلا، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

وكلف «النجار» رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارات بمختلف قطاعات المدينة بضرورة المتابعة الجيدة لجميع أعمال النظافة والصيانة، وأعمال المرافق وتطوير الطرق وتنسيق الموقع والزراعة، ومتابعة شكاوى السكان بالمدينة.