كيف يتحول عقد العمل المؤقت إلى دائم بقوة القانون؟

تحدث الكثير من المشكلات بين أرباب العمل والموظفين بسبب رغبة العامل في الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهل يمكن أن يتحول العقد المؤقت إلى دائم؟

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون يوفر بعض الضمانات للعمال لحمايتهم من التهديد بالفصل في أي وقت من قبل أرباب العمل. ومن بين هذه الضمانات ما جاء في المادة 105 من قانون العمل لسنة 2003.

تفاصيل المادة 105 من قانون العمل

وأشار محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه، فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد لمدة غير محددة. ولكن يجدر بالذكر أن هذه القاعدة لا تسري على عقود عمل الأجانب.

وأوضح محفوظ أنه لكي يستفيد العامل من هذه المادة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويجب أن يتم استمرار عقد العمل دون أي اعتراض من أي من الطرفين. وبهذا الشكل، يمكن تحويل العقد من عقد عمل مؤقت إلى عقد دائم.