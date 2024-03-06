محافظ شمال سيناء: نسعى لتوطين الصناعات التعدينية في أرض الفيروز

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفر فرص عمل للشباب مع تقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، فضلًا عن إعادة توزيع السكان وتوطين الملايين من أبناء المحافظات الأخرى.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية في وسط سيناء والذي عقد في قاعة المؤتمرات بالتجمع التنموي في الكيلو 61 بقرية بغداد، برئاسته وبحضور، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود أحمد شاذلي ممثل وزارة التنمية المحلية، الدكتورة نانسي سعيد، والمهندس محمد ممدوح، ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور احمد القاضي والدكتور محمود علي، ممثلي المكتب الاستشاري المسؤول عن اعداد المخططات، الي تطوير الأنشطة الصناعية في منطقة وسط سيناء.

توطين الصناعات التعدينية بوسط سيناء

أشار محافظ شمال سيناء إلى أن الهدف من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية هو توطين الصناعات التعدينية بوسط سيناء والاستفادة من الثروات المتاحة في هذا الموقع، وإنشاء قاعدة للصناعات التكميلية وتحقيق التكامل الاقتصادي.

ويهدف المشروع أيضًا إلى دعم الاقتصاد القومي من خلال تنويع مجموعة الصناعات والخامات، ورفع القيمة المضافة للمواد الخام، وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الصناعية، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية. كما يهدف المشروع إلى تغطية الفجوة في الأسواق المحلية من خلال استبدال الواردات بالمنتجات المحلية الصنع.

سيناء مليئة بالخامات التعدينية

وأكد المحافظ وجود عدد من الخامات التعدينية في منطقة وسط سيناء، منها الكبريت والرمال البيضاء والفحم والأملاح والجبس والحجر الجيري والزلط، مشيرًا إلى أن الأنشطة الصناعية المقترحة في المنطقة تشمل الإسمنت ورمال الزجاج والجير والجبس ومواد البناء والحراريات والطوب الطفلي والجرانيت والرخام.

بدوره، أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه خلال المؤتمر تم مناقشة الدراسات التخطيطية المبدئية للموقع والأفكار التخطيطية للمخطط العام، وكذلك البدائل التخطيطية المبدئية للمخطط العام والرؤى المختلفة لتطوير المنطقة والأنشطة الصناعية التي يمكن توطينها.