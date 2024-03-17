حكم من نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر.. «الإفتاء» توضح

أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم من نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر، وقال إنّ عزم المسلم على الصيام ومواصلة الصيام في اليوم التالي نية، وكذلك السحور نية للصيام حيث إنّ مجرد التسحر من أجل الصوم نيَّة مجزئة؛ لأنّ السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، والإفطار وأنت في نيتك أنّك صام غدًا ولن تقطع صيامك هذه تعد نية.

حكم من نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر

وتابع أمين دار الإفتاء فيما يتعلق بـ حكم من نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر، بأنّه لا يتصور أن يصوم شخص إلا وكانت هناك نية مسبقة، وتكفي نية من أول الشهر بحسب قول الإمام أبي حنيفة.

وفي السياق ذاته، أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول نية الصوم في رمضان إلى أنّه لا يشترط التلفّظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنّما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» [أخرجه النسائي]، لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.