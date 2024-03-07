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محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف الشوارع في مدينة بسيون

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:10 ص | الخميس 07 مارس 2024
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف في بسيون

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف في بسيون

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة بسيون، بهدف توفير جميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

إعادة رصف طريق «طنطا- بسيون»

وتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق «طنطا- بسيون» بطول 20 مترًا ضمن خطة هيئة الطرق، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، إذ يجري إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وتابع رصف عدد من الشوارع، ومنها رصف شارع المدارس ببسيون بطول 523 مترًا وعرض 6 أمتر، بداية من شارع 23 يوليو حتى مدخل كفر جعفر، شارع المتيت ببسيون بطول 1.4 كم وعرض 10 أمتار، شارع المقابر بالناصرية بطول 180 مترًا وعرض 6 أمتار، وذلك لتحسين الحالة العامة للشوارع لتسهيل حركة المواطنين. 

رصف شارعين بطول 2.8 كم

كما تابع محافظ الغربية، أعمال رصف عدد من الشوارع في بسيون ضمن الخطة الإضافية، وتضمنت رصف شارعين بطول 2.8 كم، وشارع عمر زعفان بداية من المقابر حتى الطريق الدائري بطول 1.4 كم وعرض 19 مترًا، طريق مدرسة صلاح حتاتة بطول 1.4 كم وعرض 6 أمتار.

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بقلم رفيق محمد ناصف