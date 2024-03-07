محافظ الجيزة يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية في زيارة للمنطقة الآثرية بالبدرشين

التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوفد سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين في مصر خلال زيارتهم لبعض المزارات السياحية والمنطقة الآثرية في سقارة بمركز ومدينة البدرشين، في إطار برنامج زيارة جرى تنظيمه لوفد السفراء بهدف الترويج إلى القدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، وعرض فرص الاستثمار وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة.

التنوع الكبير ما بين الريف والحضر

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، ومايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وضم الوفد سفراء وسفيرات دول (بنما، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، الدومينيكان، الباراجواي، جواتيمالا)

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تتميز بالتنوع الكبير ما بين الريف والحضر، وتمتلك العديد من المزارات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة تشهد نهضة حضارية كبيرة من مشروعات تنموية وقومية علي رأسها مبادرة حياه كريمة والعديد من مشروعات بشبكة الطرق.

امتلاك محافظة الجيزة مقومات سياحية وتاريخية

وأكد المحافظ خلال لقاءه مع وفد السفراء إلى أن الجيزة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية رائعة جاري التخطيط لها، للنهوض بها وزيادة الترويج إذ تمتلك العديد من المقاصد والمواقع الآثرية والتاريخية والإمكانات السياحية المتنوعة والمقومات التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق والمزارات السياحية على مستوي العالم لاسيما مع سعي المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة للنهوض بالإمكانات الأثرية والسياحية، واستغلال الكنوز الآثرية بها للترويج لها، لتكون مقصدا للسياحة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة من الآثار والسياحة والمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والحضارة .

وتضم الجولة السياحية التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الخارجية لوفد السفراء والتي رافقتهم خلالها هند عبد الحليم نائب المحافظ، وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة، مدرسة النيل للسجاد وزيارة لهرم سقارة ومتحف ايمنحتب وجولة بالمناطق الريفية.