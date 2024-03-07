بالأسماء.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين ومجدي حسن نقيبا عاما

حصلت «الوطن» على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين على مقعد النقيب العام، وجاءت النتيجة لصالح الدكتور مجدي حسن بعد حصوله على أعلى الأصوات.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي

وحسم مقعد قطاع شرق الدلتا د. سارة عطا الله، وفاز بمقعد وسط الدلتا د. محمد الشاطبي، أما مقعد غرب الدلتا فحصدته د. إيمان ماهر، وعلى قطاع القاهرة والجيزة وحصل د. رامي فتحي، على أعلى أصوات، وفاز بمقعد قطاع شمال الصعيد د. أيمن حلمي، أما جنوب الصعيد فقد فاز بالتزكية د. أحمد خيري.

فيما لم تحسم المنافسة على مقاعد فوق السن، وانحصرت المنافسة بين د. الحسيني محمد، ود. أحمد البنداري، ود. أحمد طنطاوي، ود. سامي أبو العطا، ود. يوسف العبد.

أما مقاعد تحت السن، فتقدم على المرشحين، كل من د. محمود حمدي، د. ياسمين أبو الخير، د. شيماء الجبيلي، د. شرف الدين فيصل، د. محمود صقر.

انتخابات الأطباء البيطرين

وكانت قد أجريت انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية أمس، تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي للنتيجة السبت المقبل، على أن تبدأ في اليوم التالي أعمال تسليم وتسلم النقابة للمجلس الجديد.