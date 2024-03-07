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دراما المتحدة

والدا أشهر عروس على السوشيال ميديا: بنطبخ على أغاني أم كلثوم (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:14 م | الخميس 07 مارس 2024
احمد فايق

احمد فايق

المصري يظل مصريا حتى لو كان في آخر الدنيا، يبقى محتفظا بعادات وتقاليد وتراث المحروسة، فهي جينات تنتقل عبر الأجيال، وكان هذا هو حال الأسرة المصرية المقيمة في أمريكا والتي قررت الاحتفال بزفاف ابنتهم في مصر، وتحدثوا أيضا على تعلقهم بالتراث المصري، مثل أغاني أم كلثوم.

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، تقريرا يوضح قيام عروسين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل دعت العروس «مريم» الحضور لتحية والدها ووالدتها، طالبة منهما أن يصعدا على منصة الزفاف لأداء الرقصة الأولى لهما، قائلة «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش حفل زفاف، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى». 

وقالت والدة العروسة «نهى بسيوني»، «إحنا الاتنين بنعبر لبعض عن حبنا بالتساوي، وبنحب نغنى كل حاجة مع بعض، وبنحب نطبخ على أغاني أم كلثوم، وأنا بعرف أعمل أم علي وبعمل أرز بالخلطة، لكن زوجي بيعمل الكنافة».

وقال والد العروس «سعيد بسيوني»، «أنا بحب الأغاني الشرقي قوي، وهى بتغنيها معايا، وفيه أغانى كلاسيك بنغنيها سوا، أم كلثوم مثلًا، وبنحب نسمع أغاني ألف ليلة وليلة».

أما عن كيفية الاحتفال بطقوس رمضان، قال بسيوني: «لازم البيت قبلها يتجهز ويتعمل ديكور لرمضان جوه وبره، فأنت بتدخل البيت كأنك داخل مصر بالظبط، وأول يوم بنعزم العائلة عندنا، والعزومة في البيت عادى خالص، والبيت كله متزين من الداخل برمضان».

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