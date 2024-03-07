أشهر والدة عروس على السوشيال ميديا: مشوفتش راجل في حنية سعيد زوجي (فيديو)

«مشوفتش راجل في حِنية سعيد زوجي»، بتلك الجملة الجميلة روت أشهر والدة عروس على السوشيال ميديا، كواليس علاقتها بزوجها «سعيد» منذ أن تعرفا على بعضهما في اجتماع عمل بمدينة دبي بدولة الإمارات حتى زواجهما.

وقالت نهى بسيوني والدة العروس مريم، خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر تطبيق «زوم»، من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، «الحاجة اللى عجبتني في سعيد لما عرفنا بعض إن اهتماماتنا في المطبخ واحدة، وبيقف يطبخ معايا، أكتر حاجة جميلة بيني وبين سعيد إنه لما أغلط مش بيقف لي على الغلطة».

وأضافت قائلة «إحنا سوا عشان في النهاية تطلع الحياة أحلى، وأنا مش بقف ليه على الواحدة لما ينسى، وأنا مشوفتش راجل في حنية سعيد، والحياة بينا أساسها الاحترام، حتى أولادنا بنحترمهم».

وحينما تحدث والد العروس سعيد بسيوني عن زوجته، قال «نهى عملتني حاجات كتيرة جدًا فى المطبخ، وأنا بدأت أبدع بعد ما علمتني، وبدأنا نطبخ مع بعض، ونقف نغني مع بعض في المطبخ».

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، تقريرا يوضح قيام عروسين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل دعت العروس «مريم» الحضور لتحية والدها ووالدتها، طالبة منهما أن يصعدا على منصة الزفاف لأداء الرقصة الأولى لهما، قائلة «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش حفل زفاف، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى».