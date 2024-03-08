كيف كان النبي يستعد لرمضان؟.. روحانيات تبدأ من شهر شعبان

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعد لشهر رمضان قبل حلوله بوقتٍ طويل، إيمانًا منه بأهمية هذا الشهر الفضيل وفضائله العظيمة، ومن أهم مظاهر استعداده: الإكثار من الصيام في شهر شعبان فكان يصوم شعبان كله إلا قليلًا، استعدادًا وتمرينًا على الصيام في رمضان، وكان يُذكّر أصحابه بفضل شهر رمضان وحثّهم على اغتنام أيامه ولياليه، وكان يُهيّئ نفسه روحيًا ونفسيًا لاستقبال هذا الشهر المبارك،ويدعو الله تعالى أن يبلغه شهر رمضان وأن يتقبله منه.

استعداد النبي لشهر رمضان

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تعجيل الفطر فكان يُعجّل الفطر عند غروب الشمس، ويُؤخّر السحور إلى ما قبل الفجر بقليل، كان يُفطر على التمر أو الماء، ثمّ يُصلي ركعتين، ويحرص على صلاة التراويح في جماعة، كما كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.

الافتاء توضح الاستعداد النبوي لشهر رمضان

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعجل قدوم رمضان ويدعو الله بقوله: اللهم بلغنا رمضان لأجل استعجال الطاعة، ولم يحرص على استعجال الزمن حرصه على رمضان؛ لما للشهر الكريم من فضائل وخصوصية» بحسب تعبيره، وأضاف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون قبل دخول الشهر الفضيل ويدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، وبعد أن ينقضي الشهر يدعون اللهَ تعالى أن يتقبل منهم.