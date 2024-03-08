مصطفى عمار عن مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: «لازم يفرحوا زينا في رمضان»

كشف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، تفاصيل مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»، خلال مداخلة هاتفية عبر «الراديو 9090».

وقال «عمار»، «حضرت احتفالية قادرون باختلاف، وتم شحني بمجموعة من المشاعر الجميلة تجاه أبنائنا من أصحاب الهمم، والمشهد بديع لدرجة إن الدموع ملأت أعين الكثيرين، وأثناء عودتي فكرت إزاي نسعدهم، وكانت الفكرة إننا نركز على الصم وضعاف السمع لأنهم مش هيقدروا يفرحوا زينا برمضان».

وأضاف قائلًا «فكرنا بعد ما شوفنا المنتج جمال العدل إنه قرر يترجم مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة، فتحمسنا للفكرة، وقولنا ليه ميكونش لكل المسلسلات لغة إشارة، ووصلنا للفكرة».

وتابع: «أشكر كل المؤسسات والمبادرات اللى دعمت فكرة جريدة الوطن وقررت إنها تنضم لينا ويتبرعوا بوقتهم عشان يشاركونا فى الترجمة، وإحنا قررنا ومن أول يوم رمضان ومع نهاية كل مسلسل هيكون فيه ملخص وفيديو ومترجم بلغة الإشارة، وهتكون على كل منصات مؤسسة الوطن سواء في الفيس بوك أو تويتر أو يوتيوب، وإحنا عندنا أرقام كبيرة جدًا من المتابعين على منصاتنا».

وقال: «هيكون فيه ترجمة وملخصات الأحداث عشان اللي يتابع المسلسل يكون فاهم كل الأعمال، ومش هيكون فيه أقل من 10 لايفات كل يوم، وهيكون عندنا نشرة مرة أو اتنين عن الأحداث بلغة الإشارة، وعن السلع، وعن الأحداث السياسية، وموقف مصر من قضية غزة، والتحسن اللي بيحصل للاقتصاد المصري عشان ميبقوش عرضة للمضللين، إحنا بنتكلم فى 8 ونصف مليون مصري ضعاف السمع».