أشرف عقبة: دول كبرى كثيرة لا تحقق التغطية التأمينية مثل التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، إنّ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل تمت بنجاح، والآن يُجرى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات جديدة وهي: «كفر الشيخ، دمياط، المنيا، مطروح، وشمال سيناء».

وأضاف «عقبة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المحافظات الخمسة سيستفيد سكانها من خدمات التأمين الطبي الشامل الذي يحتاج أشياء كثيرة مثل التجهيز والاستعداد حتى يستفيد المواطنون، وهذا التجهيز يتم على مستوى البشر والحجر، حيث تُجهز المستشفيات والمراكز الصحية الأولية الموجودة في هذه المحافظات من أجل تحسين الخدمة فيها وعمل المنظومات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على تلقي الخدمات الصحية من خلال التعامل مع التأمين الطبي الشامل.

تغطية احتياجات المحافظات

وتابع رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا: «يتم العمل، على تدريب الكوادر، سواء الطبية أو غير الطبية التي تعمل في المستشفيات وكل ذلك بتكلفة عالية من أجل تغطية احتياجات المحافظات والمواطنين فيها للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وعدم الاضطرار إلى الذهاب للعاصمة أو المحافظات القريبة».

وأوضح: «دول كبرى كثيرة لا يمكنها تحقيق هذه التغطية التأمينية الكبيرة، لكن مصر استطاعت من خلال الإرادة السياسية تطبيق هذه المنظومة التي تساعد المواطنين على عدم دفع تكاليف كبيرة عند التعرض لمشكلات صحية».