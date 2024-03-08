«رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «زينة رمضان» بمراكز الشباب احتفالا بالشهر الكريم

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مبادرة زينة رمضان بمراكز الشباب، للعام الرابع احتفالا بالشهر الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة تزيين مراكز الشباب للعام الرابع على التوالي احتفالًا وابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تزيين مراكز شباب القليوبية بزينة رمضان

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المبادرة تشمل تزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة عدد من الشباب من أعضاء المركز.

إدخال البهجة على مراكز الشباب

وأكد أن المبادرة تهدف إلى إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم.

جدير بذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فعاليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة وسهرات رمضانية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع، وكذلك عدد من الندوات الدينية يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب.