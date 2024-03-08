أسرار في تاريخ مدينة نيسابور.. وكر الحشاشين تضم 6 جامعات علمية

تأسست نيسابور في القرن الـ13 الميلادي، وفيها نشأ ثلاثة فتيان هم نظام المُلك، عمر الخيام وحسن الصباح، والأخير هو قائد مجموعة من الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، في مسلسل يحمل الاسم نفسه.

ومع اقتراب عرض المسلسل التاريخي، على شاشة قنوات «Dmc» نستعرض تفاصيل عن مدينة نيسابور وكيف كان يتعامل الأصدقاء الثلاثة مع الناس وفقًا لموقع «metmuseum» البريطاني، ورواية «فانتازيا قلعة السفاحين» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

كيف كانت نيسابور الحقيقية مقارنة بالروايات؟

وبحسب موقع «metmuseum» المتخصص في التاريخ، تأسست مدينة نيسابور التي كانت وكرًا لجماعة الحشاشين، في القرن الـ 13 الميلادي، وبحلول القرن الثامن الميلادي، ازدهرت كعاصمة إقليمية مشهورة بحياتها التجارية والدينية.

تتكون مدينة نيسابور التي نشأ بها حسن الصباح وصديقيه عمر الخيام ونظام المُلك، من قلعة ضخمة تحيط بها مدينة خارجية محاطة بسور، تضم قصرًا ومسجدًا وسوقًا ومباني عامة أخرى.

وبين القرنين التاسع والثالث عشر، كان عدد سكان نيسابور يتراوح بين مائتي ألف إلى مائتي ألف نسمة، وكانت تغطي مساحة تبلغ حوالي ستة أميال ونصف ميل مربع، واحتوت على 6 جامعات علمية.

ازدهرت الحياة في نيسابور حتى أصبحت مركزًا اقتصاديًا مهمًا نظرًا لموقعها على الطريق التجاري المعروف بطريق الحرير، والذي يمتد من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط.

أنتجت نيسابور وتاجرت في القطن الخام والمنسوجات الحريرية والقطنية والفيروز والمواد ذات الخصائص العلاجية، وجرى تداولها في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى ازدهار كبير للمدينة.

فيما بعد أدت الغزوات والزلازل في القرن الثالث عشر إلى تدمير المدينة التي كانت تعج بالحركة؛ وظلت آثار نيسابور تحت الأرض حتى وصل فريق من المنقبين من متحف متروبوليتان، في ثلاثينيات القرن العشرين إليها.

نيسابور برؤية «العراب» وصفات الأصدقاء الثلاثة:

وفي رواية العراب أحمد خالد توفيق، «فانتازيا قلعة السفاحين» التي تصف عصر طائفة الحشاشين التي يجسد دور قائدهم الفنان كريم عبد العزيز، أوصاف قريبه لحقيقة المكان المخيف؛ مكان يحيط به الرعب من كل مكان، به قلعة ضخمة يحيطها الجنود وحولها ينتشر الرعب في قلوب الناس، فمن يخرج من بيته عصرًا يعود جثة، التقت بطلة رواية أحمد خالد توفيق وكانت في منقطة قريبة من نيسابور بثلاث شبان هم حسن الصباح، نظام المُلك، وعمر الخيام وصفهم «توفيق» بـ«داهيتان وشاعر».

وفي وصف العراب لمدينة نيسابور بها بيوت من طابق واحد، نساء منتقبات، جنود، مساجد، فرسان على خيولهم، بستان ساحر يحيط بدار تفوح منها نغمات رائعة، وقرود تلعب في كل مكان.

وفي الحديث عن الأصدقاء الثلاثة، بدأ بنظام المُلك وقال إنه تاجر فقير وسيم لا يقل عن صديقية عمر الخيام وحسن الصباح؛ أما «الخيام» فقد اتسم بالأدب وهو شاب نحيل أسمر له نظرات غريبة وصوت هادئ رخيم، كان لا يتحدث إلا بأشعاره.

الفتى الثالث، وهو قائد الحشاشين، كان حسن الصباح، الذي اتسم بكونه من نوع الرجال الذين يبقون أفكارهم لأنفسهم، يواجه العالم الخارجي بابتسامة خبيثة دبلوماسية وثقيلة، وعيناه ثاقبتان، تعطيانه طابع شيطاني، تشبهان عينا راسبوتن والكونت دراكولا.