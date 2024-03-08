عثمان إبراهيم: مباراة الأهلي والزمالك من أهم 10 ديربيات في العالم

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إنّ حالة كبيرة من الترقب والحماس والشغف في مصر بسبب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مباراة الأهلي والزمالك هي الديربي الأقدم والأشهر في الوطن العربي والشرق الأوسط، كما أن شعبية الفريقين تتخطى الحدود المصرية وتصل إلى الدول العربية والدول الأفريقية، وهو من أشهر 10 ديربيات في العالم».

وتابع، أن مباراة اليوم سيكون لها زخما جديدا، إذ يُقام نهائي كأس مصر لأول مرة في التاريخ خارج الحدود المصرية، تحديدا بالمملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة رياضية كبيرة جدا، وبخاصة على صعيد كرة القدم.

وأوضح، أن ملعب الأول بارك هو الملعب الذي يستضيف مباراة فريق النصر السعودي الذي يلعب في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أبرز غيابات الفريقين

وواصل، أن كل من الأهلي والزمالك يغيب عن صفوفه 9 غيابات، ولكن غيابات الأهلي بسبب الإصابات أكثر من الزمالك، إذ يغيب عن الأهلي 6 لاعبين بسبب الإصابات مقابل 3 إصابات فقط في صفوف الزمالك.

وأشار، إلى أنّ الأهلي يغيب عن صفوفه محمد الشناوي أفضل حارس في مصر، وياسر إبراهيم الذي يقدم أداءً جيدا منذ بداية الموسم، المحترف المالي أليو ديانح الذي يقدم أداءً كبيرا في الديربيات، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، أما الزمالك، يغيب عنه للإصابة محمود الونش ومحمد عبدالشافي والسنغالي إبراهيما نادي.