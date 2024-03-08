«طريقة مضمونة 100%».. كيف تربح 7 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي المصري، العديد من الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وبعد قيام البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، طرح البنك الأهلي أحدث شهاداته الادخارية ذات الفائدة الشهرية بسعر عائد يصل إلى 26%.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أحدث شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري، وشروط شرائها، بالإضافة إلى كيفية الحصول على 7 آلاف جنيه تقريباً، تتناقص كل عام طوال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- عائد شهري طوال مدة الشهادة.

- سعر العائد على الشهادة متدرج، حيث يحصل العميل على 26% للسنة الأولي، و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيفية ربح 7 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي

في حال شراء العميل للشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بمبلغ 330 ألف جنيه، على سعر عائد 26% للسنة الأولي، و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، فإنه يحصل على 7 آلاف و150 جنيها شهرياً طوال العام الأول، ويحصل على 6 آلاف و50 جنيها شهرياً طوال العام الثاني، ويحصل على 4 آلاف و950 جنيها شهرياً طوال العام الثالث.