كيف استعدت الحكومة لشهر رمضان المبارك 2024؟.. إجراءات مهمة

إجراءات عاجلة وحاسمة، أعلنت عنها ونفذتها الحكومة المصرية، استعداداً لشهر رمضان المبارك 2024، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، منها متعلقة بالسلع الغذائية، حسبما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال متابعته الإفراج الجمركي عن البضائع بميناء الإسكندرية.

حزمة الإجراءات التي اتخذتها وأعلنت عنها الحكومة رسمياً في بياناتها استعداداً لشهر رمضان المبارك، اشتملت الموافقة رسمياً على استيراد مليون طن سكر، والبدء في 300 ألف بصورة عاجلة، لتوفير هذه السلع قبل شهر رمضان المبارك.

البدء في الإفراج الفوري عن البضائع

إجراءات الحكومة، اشتملت أيضاً على متابعة البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، والذي يشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بجانب العمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن وضبط الأسعار.

بلغت القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها من أول مارس نحو 230.90 مليون دولار للسلع الاستراتيجية و464.03 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج، وفق ما أكدته بيانات الحكومة، ضمن الاستعدادات، مؤكدة سعيها لضبط الأسعار بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع.

لم تسمح الحكومة المصرية، باستمرار فكرة وجود سعرين للصرف، الأمر الذي أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، حينما أكد على وجود سعر واحد للعملة، وتوجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق الموازية: «هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية».

العفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر

أيضاً أعلنت الحكومة، عن الموافقة على العفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر، وحددت مواعيد عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

أما على مستوى الوزارات، فأعلنت التموين، حزمة إجراءات مهمة قبل شهر رمضان المبارك، ضمنها التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحى ووصول أولى دفعاتها بحمولة 5 آلاف رأس أبقار حية، لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم، ومستهدف طرح 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة في المعارض والشوادر ومنافذ التموين.

وضمن الاستعدادات والإجراءات أيضاً، مضاعفة الكميات المطروحة من 300 إلى 500 رأس ماشية يوميا، فضلاً عن توريد من 400 إلى 700 رأس ماشية سودانية يومياً عبر الصنادل إلى محجر توشكي، وضخ من 50 إلى 75 طن يوميا ترتفع إلى 120 طناً في شهر رمضان، في إطار الجهود الخاصة بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

كما اشتملت إجراءات وزارة التموين، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات الفرعية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، والسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء في شهر رمضان.

ويُسمح لبعض المخابز المستثناه بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، بما يضمن توافر الخبز البلدي، فضلاً عن متابعة إقامة معارض وشوادر أهلا رمضان وتوفير كافة السلع وكذلك المعروض من السلع التموينية.

«خير مزارعنا لأهالينا».. معرض نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداً لشهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، ويشمل أسعار مخفضة لبعض السلع منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو.

كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية

عملت وزارة الزراعة، على ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين بالمعرض، وأن تكون المنتجات بجودة عالية ووفقًا للأسعار والتخفيضات المعلنة.

وضمن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة النقل، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، وتعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT تزامناً مع بداية شهر رمضان.