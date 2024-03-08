توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الرياح المثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة؛ إذ يسود طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ويكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحذير من الرياح المثيرة للرمال

وحذرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا.

وتوقعت الهيئة انحسار سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتة إلى أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة بعد غد الأحد

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.