الشيخ عبدالمحسن من أصغر أئمة القليوبية.. يكمل مسيرة والده وجده

«بكمل مسيرة جدي ووالدي في حفظ القرآن والعمل الدعوي»، هكذا عبر الشيخ عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن ابن قرية كفر الحصة مركز بنها في محافظة القليوبية، والطالب في كلية التجارة جامعة الأزهر، والذي يعد من أصغر الأئمة في المحافظة، إذ يبلغ 21 سنة، عن اختياره هذا العام ليكون أمامًا لصلاة التراويح في مسجد نادي بنها الرياضي.

الشيخ عبدالمحسن يستكمل مسيرة جده ووالده

وقال «عبدالمحسن»، خلال حديثه لـ«الوطن» إنه يدرس في الفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه تربى على حب القرآن وحفظه، وكان والده يصطحبه إلى المساجد حتى تعلق قلبه بها منذ الصغر، فكان يحب حفظ القرآن والتجويد والابتهالات، بعد أن اكتشف والده صوته الجميل فشجعه على حفظ القرآن.

موهبة منذ الصغر

ولفت إلى أنه أتم حفظ القرآن في سن 11 سنة، موضحًا أنه من أعلام التلاوة والابتهالات الذين يعشقهم في العصر الحالي الشيخ الطبيب أحمد نعينع والشيخ ياسر الشرقاوي، وهما المثل الأعلى لهـ بالإضافة لأعلام التلاوة أصحاب الأثر الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ مصطفى إسماعيل.

وأوضح أنه عضو بفريق الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها، وشارك في عديد من المسابقات منها مهرجان ابداع للجامعات ومسابقات بوزارة الأوقاف وحقق مراكز متقدمه، مشيرًا إلى أن رمضان هذا العام له مذاق خاص، حيث أنه يؤم المصلين بالمساجد في التراويح منذ عام 2020، عندما كان في المرحلة الثانوية، وهذا العام انتقل للصلاة في مسجد نادي بنها بالعاصمة حيث يعد من أصغر الأئمة بمساجد القليوبية.