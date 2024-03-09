الحكومة: تعاملنا مع أكثر من 10 آلاف شكوى بشأن مخالفات البناء

أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، والتلاعب بتعريفة الركوب، التعامل مع 10.6 ألف شكوى خلال الشهر.

وأشارت إلى أن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع تلك الشكاوى، وقامت فرق العمل المختصة بإنهاء أسباب أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ وتوفير استجابات مُثلى لها من خلال تشكيل حملات مكثفة لإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات فور ورودها، وتقوم الجهات المختصة بفحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها.

التعامل مع 8 آلاف شكوى

ونوه تقرير منظومة الشكاوى الموحدة، الصادر منذ قليل، إلى تعامل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 8063 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات ومهام الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث قامت الوزارة بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كلٍ منها.

التعامل مع 2000 شكوي في وزارة البترول

في سياق آخر، قال تقرير منظومة الشكاوى الموحدة، إن وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة، قامت بالتعامل مع 2423 شكوى في الشهر ذاته، ومعالجة أسباب والرد على 1994 شكوى وبلاغًا منها، وقد تعاملت الوزارة بجدية مع جميع الموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ادعاء حدوث تسرب غاز بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة فورًا لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.

كما تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 651 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 468 شكوى وبلاغًا منها.