إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة في حملات بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات المعنية.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي تمكنت أجهزة المحافظة خلالها، من تنفيذ 24 قرار إزالة بإجمالي مساحات بلغت 4300 م٢.

إزالة التعديات على أملاك دولة

وأوضح تقرير حول جهود الأجهزة المعنية بالأعمال، أنّ الإزالات شملت تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أراض أملاك دولة ولاية الموارد المائية والري والصرف بمساحة 378 م٢ بقرى «كفر زهران، نزلة الشوبك، مزغونة، منشأة دهشور، أبو رجوان» بمركز ومدينة البدرشين، وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات على مساحة 3325 م٢ ولاية هيئة الأوقاف المصرية بنطاق قرية أم دينار، إضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 596 م٢ ولاية الري.

تحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعي، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة.