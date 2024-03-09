بعد مشاركتها في احتفالية يوم الشهيد.. من هي الشاعرة أميرة البيلي؟

لا تنسى مصر الاحتفال بأبنائها الشهداء في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض، ليكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أبطالًا دفعوا حياتهم ثمنًا لوطنهم.

فعاليات الندوة التثقيفية، ضمت فقرات غنائية وطنية ودينية وفقرات تاريخية أيضًا، والكثير من التكريمات للشهداء وذويهم، إضافة إلى إلقاء بعض أبيات الشعر من قبل الشاعران أميرة البيلي وعبدالله حسن.

مشاركة أميرة البيلي في احتفالية يوم الشهيد

عبرت «البيلي» خلال احتفالية يوم الشهيد، عن التضحيات التي يبذلها أبناء الوطن دومًا في سبيل الحفاظ على أمنه واستقرار شعبه، من خلال أبيات مؤثرة من الشعر، قائلة: «كان في يوم راجل بطل نازل يلبي نداء بلاده بكل حب، سلم على ولاده وباسهم على الجبين، وأدى لمراته وأمه حضن وقال لهم لو مت اوعوا تعيطوا، وامشوا في جنازتي فرحانين».

ليكمل ورائها الشاعر عبدالله حسن: «طبطب على أمه وقال لها الجاي خير، كان عارف أنه المرة دي مش جاي، ضحى بنفسه عشان الكل يفضل حي، وماهموش الموت ولا همه شيء غيرها، ساب البلد دي عشان الكل يفضل يعيش في خيرها، طالع لسابع سما وبيحتفل بالنصر، سايب وراه أجيال تموت عشان البلد، سايب وراه ملايين بتحبك أنتِ يا مصر».

من هي أميرة البيلي؟

- الشاعرة الشابة أميرة البيلي، ابنة محافظة الإسكندرية وتبلغ من العمر 23 عامًا، بحسب صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهاتها.

- بدأت مسيرتها الفنية في الشعر في عامها الـ13، ونالت شهرة عن أعمالها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب».

- يتابعها ملايين على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

- أشهر قصائدها «أنا مليت» وحصدت ويبلغ أكثر من 45 مليون مشاهدة.

- أنتجت ديوانين من الشعر وهما «من نصيبنا» و«هنتقابل» وعُرضا في معرض الكتاب.

- أحيت الكثير من الحفلات وأهمها حفل مكتبة الإسكندرية.