«مياه أسيوط»: 150 مدرسة حصلت على شتلات وقطع موفرة ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استكمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المبادرة التوعوية التي أطلقتها لطلاب 150 مدرسة، تحت شعار «صحتنا في بيئتنا»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسف»، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية

وأكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهمية تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير المدارس ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا» بزراعة شتلات الأشجار بمدارس مراكز أسيوط وأبنوب وساحل سليم كمستهدف للمبادرة، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وسيكون لها مردود إيجابي في فكرة تقليل الانبعاثات الكربونية، بحيث يكون لدي الدولة فرصة لمواجهة تلك الظواهر، حيث أن الأشجار تكون داعمة بشكل كبير لمواجهة التغيرات المناخية.

الاستخدام الآمن للصرف الصحي

وأشار «الشرقاوي» إلى قيام الفريق التوعوي بالشركة والذى يهدف إلى تنفيذ برامج ورسائل توعوية قائمة على ستة رسائل توعوية مهمة، من بينها ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والنظافة الشخصية، والتغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية، تأثير التغيرات المناخية بتوزيع الشتلات، والقطع الموفرة لدعم ترشيد استهلاك المياه وتوفير كمية كبيرة منها واسغلالها بصورة أمثل.