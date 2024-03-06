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نائب رئيس «مستقبل وطن»: قرارات «المركزي» تحقق ثباتا لأسعار السلع في الأسواق

كتب:

محمد أباظة
03:04 م | الأربعاء 06 مارس 2024
النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، سيخلق حالة من التوازن في السوق المصرية، ويسيطر على معدلات التضخم، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة.

استقرار الأسعار في الأسواق 

وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار يسهم في تحقيق استقرارا للأسعار، وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، إذ جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.