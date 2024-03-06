نائب رئيس «مستقبل وطن»: قرارات «المركزي» تحقق ثباتا لأسعار السلع في الأسواق

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، سيخلق حالة من التوازن في السوق المصرية، ويسيطر على معدلات التضخم، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة.

استقرار الأسعار في الأسواق

وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار يسهم في تحقيق استقرارا للأسعار، وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، إذ جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.