فوز 130 متسابقاً بينهم 20 من ذوي الهمم في أكبر مسابقة للقرآن بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، فوز 130 متسابقاً بينهم 20 من ذوي الهمم، في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بالمحافظة، والتي تقام سنوياً منذ عام 2020.

حفل لتكريم المتسابقين بأكبر مسابقة للقرآن بالمنيا

تُنظم مسابقة «الكرام البررة» جمعية صلاح الدين الأيوبي بالتعاون مع جمعية رعاية الحفظة بالمنيا، وتهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم على المراجعة وتثبيت الحفظ.

وتضمنت التصفيات هذا العام 225 متأهلاً من أصل 4500 ممتحن، تم تقييمهم من قبل نخبة من شيوخ جمعية رعاية الحفظة، وضمّت مختلف المستويات من الجزء إلى الثلاثين.

ومن المقرر أن يقام حفل لتكريم الفائزين بحضور لفيف من شيوخ جمعية رعاية الحفظة، ورئيس قسم السند، ووكيل شيخ القراءات، وكيل قسم السند.

وقال أيمن أبو بكر رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي في تصريحات لـ«الوطن»: حصد 130 متسابقاً، من بينهم 20 من ذوي الهمم، مراكز متقدمة في المسابقة، وتم تصعيدهم للتكريم في الحفل النهائي الذي سيقام اليوم السبت في مرسى القاضي على كورنيش النيل.

مشاركة أطفال ذوي الهمم بالمسابقة

وأضاف أبو بكر، تميزت المسابقة هذا العام بتنظيمها المميز الذي قام به شباب في مطلع العشرينيات من طلبة الجامعات، دون 24 عامًا.

وتُعد مسابقة الكرام البررة، نموذجاً فريداً لاهتمام الشباب بالقرآن الكريم، وتنظيمهم لمسابقة ضخمة تضم آلاف المتسابقين من مختلف مراكز محافظة المنيا، وتُشكل المسابقة فرصة رائعة لذوي الهمم للمشاركة في حفظ القرآن الكريم والتنافس مع غيرهم من المتسابقين.