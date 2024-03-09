من المقابر.. أحمد نبيل كوكا يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد الفوز بكأس مصر

الميدالية الذهبية موضوعة فوق تيشيرت أبيض مطبوع عليه صورته رفقة والده، ليضعهما أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، على قبر والده الراحل ويحرص على التقاط الصور التذكارية في مشهد إنساني مؤثر، إذ قرر لاعب الأحمر أنّ يحتفل بفوز فريقه بنهائي كأس مصر النسخة الـ91، بطريقة مختلفة، وحرص على نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب أحمد نبيل كوكا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مدى تأثره برحيل والده إلى الحد الذي جعله يحتفل بالبطولة الأولى التي يحصل عليها بعد وفاته، من خلال زيارته إلى قبره، قائلًا: «عمرى ما هنساك أبدًا، ولا هنسى أي تفصيلة صغيرة بيني وبينك كنا بنعملها، هتفضل تتعمل لحد ما ربنا يجمعنى بيك إن شاء الله، الله يرحمك يا راجل يا طيب».

سرعان ما تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة «كوكا» الحزينة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد والده برحمته، خاصة أن بطولة كأس مصر التي فاز بها الأهلي على حساب الزمالك أمس بنتيجة 2:0، هي الأولى بعد رحيل والد اللاعب منذ شهر تقريبًا.

رسالة كوكا لوالده بعد الفوز

كان أحمد نبيل كوكا قد أبكي جمهور النادي الأهلي أمس، برسالة مؤثرة نشرها عبر إنستجرام قائلاً: «هرجع بالميدالية البيت وأنت مش موجود، ومش هنتصور الصورة بتاعت كل بطولة بكسبها، بس هجيلك بيها لحد عندك يا حبيبي وأتصور معاك، الله يرحمك يا بابا».

فوز الأهلي ببطولة كأس مصر

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بثنائية نظيفة أحرزها إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وذلك في دقائق متأخرة من اللقاء الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية، في إطار النسخة الـ91 من نهائي كأس مصر.