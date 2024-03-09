 أسهل طريقة لعمل البقلاوة التركية في البيت.. تحظى بشعبية عالمية

تحظى البقلاوة التركية بإشادة عالمية وشعبية كبيرة حول العالم، إذ أنها من أشهى الحلويات التي يفضلها كثير من الأشخاص، وهي حلوى ذات أصول تركية، تمتاز بقرمشة قوامها وهشاشته، ومذاق رائع، ومع اقتراب الشهر الكريم، فقد يكون عمل البقلاوة التركي كتحلية بعد الإفطار فكرة جيدة، لذا يقدم موقع «food today» طريقة عمل البقلاوة التركية في البيت بسهولة.

طريقة عمل البقلاوة التركية

المكونات:

- عجينة بقلاوة جاهزة.

- 200 جرام من الزبدة الليّنة.

- 2 معلقة كبيرة من الفستق الحلبي المطحون.

- كوب ونصف ماء.

- كوب ونصف سكر.

- كوب ونصف عسل أبيض.

- 2 عود قرفة.

- ملعقة صغيرة برتقال مبشور.

- ملعقة كبيرة ماء ورد.

الحشو:

- 3 أكواب من اللوز المقشر والمطحون.

- معلقة قرفة صغيرة.

- نصف معلقة صغيرة من التوابل المشكلة.

- عجينة جلاش أو عجينة بقلاوة جاهزة.

- 200 جرام زبدة.

- معلقتان كبيرتان من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة عمل البقلاوة التركية

- توضع جميع المكونات على درجة حرارة عالية على النار، عدا ماء الورد، ثم تقلب معا حتى يذوب العسل والسكر.

- نترك الخليط على النار قليلا حتى يثقل قوامه، وبعدها نرفعه ونضيف ماء الورد ونتركه جانباً لكي يبرد.

- نضع الحشو في وعاء، ثم نقوم بخلط السكر مع اللوز والقرفة والبهارات جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

- نقوم بتجهيز صينية وندهنها بقليلاً من الزبدة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- ندهن العجينة بالقليل من الزبدة بعد فردها على الصينية، وفوقها طبقة أخرى ثم ندهنها، ونقوم بتكرار هذه العملية مع نصف كمية العجينة.

- نضع الحشو فوق طبقات العجين حتى نقوم بتغطيتها بالكامل، ثم نقوم بفرد باقي كمية عجينة البقلاوة وندهن كل طبقة منها بالزبدة، ونقسمها إلى مربعات متساوية الحجم.

- نضع فوقها حبات الفستق الحلبي المجروش، وندخلها الفرن لمدة 40-45 دقيقة حتى تتحمر تأخذ اللون الذهبي، ثم تقدم للأكل.