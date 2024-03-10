حملة توعية لمرضى السكري بالقليوبية لصيام رمضان بأمان

أطلقت عيادة المشورة الطبية، بالإدارة الصحية بكفر شكر، في بالقليوبية، حملة لتوعية مرضي السكر باستقبال رمضان، قدّمت من خلالها الدليل الصحي لمريض السكري الشهر المبارك.

جاءت الحملة بإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة.

أوضح مدير الإدارة الصحية بكفر شكر لـ«الوطن» أن مريض السكر في حالة الصيام عليه الحرص على الإفطار عند أذان المغرب مباشرة، موضحًا أنه يمكن البدء في أفطار مريض السكر الصائم بتناول التمر مع اللبن قليل الدسم، قبل إقامة الصلاة، ثمّ تناول باقي الوجبة بعد الصلاة مع شرب كوب من الماء أو الحليب أو العصائر الخالية من السكر؛ لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

تغذية مريض السكر خلال الصيام

أكد «بكري» أنه يجب على مريض السكر الصائم، تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة الغنية بالدهون والسكر؛ لتجنب اختلال مستويات السكر في الدم، مشيرًا إلى أن وجبة الفطار يفضل الحرص على احتوائها على الشوربة؛ لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام مثل شوربة الخضار أو شوربة العدس، مع ممارسة أي نشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الإفطار؛ لتجنب ارتفاع مستويات السكر.

أضاف أن وجبة السحور يحب أن تحتوي علي سلطة الخضراوات الطازجة لأنها غنية بالألياف وتساعد على الشعور بالشبع، مشيرًا إلى تناول وجبة السحور قبل صلاة الفجر، وليس في منتصف الليل؛ لإبقاء مستويات الجلكوز أكثر توازنًا خلال الصيام، مع الحرص على أن تكون قليلة الدهون وتحتوى على الكربوهيدرات المعقدة، مثل الخبز الأسمر والبقوليات والبروتين، كالفول العدس والنشويات المعقدة، والتي تمتص ببطء مثل الخبز الأسمر وحبوب الشوفان والبقوليات.

مراجعة الطبيب

وشدد على ضرورة مراجعة الطبيب لمراجعة جرعات العلاج ومتابعة قياس السكر خلال فترة الصيام وبعد الإفطار وقبل السحور، مشيرا إلى ضرورة التوقف عن الصيام عند الشعور بأي مضاعفات.

وأوضح أنّ المخاطر الصحية، التي من الممكن أن يتعرض لها مريض السكر في رمضان، هي:

- الجفاف.

- ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- زيادة نسبة السكر في الدم عن 300 مللي جرام/ ديسيلتر.

أعراض خطورة صيام مريض السكر

أوضح أن الأعراض التي يتعرض فيها مريض السكر للخطر في رمضان كالتالي:

- عدم تناول كمية كافية من السوائل بسبب الصيام.

- الدوخة والصداع.

- زيادة العطش.

- الشعور بالعطش الشديد او الجوع الشديد.

- جفاف الفم.

- التبول أكثر من المعتاد.

- الرؤية المشوشة.

حالات ممنوع فيها الصيام لمريض السكر

أوضح أن الحالات الممنوع فيها الصيام ويجب عن التعرض لها يجب الحصول على رعاية طبية، هي :

- الأشخاص الذين يتعالجون بالأنسولين و المصابون بانخفاضات السكر الحادة المتكررة، وعلهم في حالة الصيام كسر الصوم، ويمكن أخذ جرعة إضافية من الأنسولين أثناء الصيام.

- انخفاض نسبة السكر في الدم.

- الحماض الكيتوني السكري، ويحدث لدى مريض السكري من النوع الأول.

- الغثيان والقيء.

- آلام المعدة.

- النعاس.

- النفس العميق المصحوب برائحة الفواكه.

- الغيبوبة.

- مرضى السكر المصابون بالفشل الكلوي.

- المرضي من الذين لديهم مضاعفات للسكري.

- النساء الحوامل المصابون بالسكري.

- كبار السن.

اختتم بالإشارة إلى أنه عند حدوث أعراض الشعور بالارتعاش والتعرق والهبوط والضعف، وسرعة ضربات القلب، يجب كسر الصيام وتناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات، ما يعادل 6 ملاعق من السكر، أو نصف كوب عصير؛ ليعود السكر لمستواه الطبيعي، وتجنب حدوث مضاعفات.