«بلاش عرق سوس وقطايف».. روشتة جمال شعبان الغذائية لشهر رمضان

أكّد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن الصيام فرصة لصحة الجسد والقلب معنويًا وعضويًا، والتخلص من الأملاح والدهون والشحوم الزائدة، مضيفًا: «ماينفعش رمضان يخلص وأكون زايد في الوزن أكتر من الأول ولو وزنك زاد بعد رمضان، يبقى أنت ماصومتش صح».

سبب المشكلات الصحية

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنّ الأهم والأنبل هو تعلم التقوى وليس الإحساس بالجوع والعطش، موضحًا أن سبب المشكلات الصحية تكون في بعض الأحيان المشكلات النفسية لذلك شعاره الدائم «ماتزعلوش وماتخافوش وماتنفسنوش».

ووضع «شعبان»، روشتة للمواطنين للاستفادة من الصيام في شهر رمضان، على رأسها عدم استهلاك الطعام في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، وضرورة الاهتمام بالوجبات الخفيفة والسلطات، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين وزن أنفسهم قبل رمضان وبعده، وفي حالة كان هناك زيادة في الوزن فأن الصيام لم يكن بالشكل الصحيح.

وأكد أن التمر يجب أن يكون هو الكنافة الرمضانية، إذ أنه من المواد التي تحافظ على سلامة القلب، ويجب استبدال الحلويات الرمضانية وعلى رأسها الكنافة القطايف به، كما يجب تناول وجبة السحور، وذلك لأن الاكتفاء بوجبة واحدة يرفع الكوليسترول الضار.

واختتم: «بلاش مشروبات غازية وعرق سوس، والأفضل استبدالهم بمشروبات طبيعية».