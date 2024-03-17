ما حكم تدخين السجائر في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

رمضان هو شهر الصيام، ويحرص العديد من المواطنين على الاجتهاد في العبادة وتجنب الأفعال التي من شأنها أن تفسد الصيام، ومن الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين هي حكم السجائر في رمضان، وفي السطور التالية توضح «الوطن» إجابة هذا السؤال وأثره على الصيام وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية.

حكم السجائر في رمضان

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حكم السجائر في رمضان، وأجابت عنه الدار في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة أنّ التدخين بشتى أشكاله من الأمور التي من شأنها أن تفسد الصيام، وبالتالي على المواطن تجنبها خلال ساعات الصيام.

ولفتت الإفتاء في فتواها عن حكم السجائر في رمضان، إلى أنّ الشيشة والسجائر وغيرها من أشكال التدخين، أجمع العلماء والأطباء على أنّها تدخل إلى الجوف وبالتالي فهي من مبطلات الصيام، وأي ادعاءات بغير ذلك غير صحيحة ولا يجوز الأخذ بها.

السجائر في رمضان

وأشارت الإفتاء المصرية خلال إجابتها عن حكم السجائر في رمضان، إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، كما أشارت إلى قول الإمام الواحدي في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ص: 149، ط. دار القلم): [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ يعني صيام شهر رمضان ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ يعني: كما أُوجب ﴿علَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَيْ: أنتم مُتَعَبَّدون بالصِّيام كما تُعبِّد مَنْ قبلكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لكي تتقوا الأكل والشُّرب والجماع في وقت وجوب الصَّوم] اهـ.

وأوضحت الدار حكم السجائر في رمضان، لافتة إلى أنّ كل جرم يدخل إلى جوف العبد يؤدي إلى إفساد صومه مشيرة لما قاله الإمام البابرتي الحنفي في «العناية شرح الهداية» (2/ 342-243، ط. دار الفكر): [وقوله: (وإن داوى جَائِفَةً أو آمَّةً) الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف، وَالْآمَّةُ اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ (والذي يصل هو الرطب) وإنما قيد بالرطب في ظاهر الرواية فرقًا بين الدواء الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا على أن العبرة بالوصول، حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه] اهـ.