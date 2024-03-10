ياسر جلال: 200 شخص عملوا على المؤثرات البصرية لمسلسل جودر

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل جودر للمخرج إسلام خيري، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية حصريا على شبكة قنوات ON، في النصف الثاني من رمضان.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الفنتازيا، حول عالم ألف ليلة وليلة على مدار 15 حلقة، ويضم المسلسل في بطوبته مجموعة كبيرة من النجوم.

أشار الفنان ياسر جلال في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، إلى أن مسلسل جودر يعتبر من الأعمال الضخمة إنتاجيًا في موسم الدراما الرمضانية، إذ كشف أن هناك أكثر من 200 شخص عملوا على تنفيذ المؤثرات البصرية الخاصة بالمسلسل، والتي تفاجئ بمستواها، بجانب تميز باقي العناصر الفنية من الكتابة إلى الإخراج والتصوير والأزياء والديكور، كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الدور الذى تقوم به في دعم الدراما المصرية.

وعن قصة المسلسل، قال بطل جودر: «تدور أحداث المسلسل حول شهريار، الذي تبدأ زوجته شهرذاد في رواية حكاية جودر ابن عمر المصري، وخلال الحكاية يتخيل نفسه جودر وتنعكس أخلاق جودر على شخصية شهريار نفسه ويتغير».

ياسر جلال يكشف الصعوبات التى واجهته في مسلسل جودر

ومن أصعب التحديات التي واجهت الفنان ياسر جلال في مسلسل جودر، كان التعامل مع فترة زمنية مختلفة بداية من الديكورات، إلى الأزياء والمكياج وأماكن التصوير لا تشبه المسلسلات الاجتماعية المعتاد عليها، وتشبه الحياة اليومية المعتادة، وهو ما يجعلها صعبة بالنسبة للممثل، وجميع فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا لتقديم مسلسل يليق بالدراما المصرية، حسبما أكد «جلال».

واختتم ياسر جلال، بالإشارة إلى أنه لا يحب كلمة المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، ويعتقد أن الكلمة الأنسب هي المشاركة، فكل فنان وكل مسلسل له مذاق ولون درامي مختلف: «أنا استمتع بمشاهدة أعمال زملائي أحيانا بمقدار أكبر من استمتاعي بمشاهدة أعمالي».