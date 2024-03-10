وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود كتب: محمد عزالدين 06:56 ص | الأحد 10 مارس 2024 روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدميرها مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد عامين من حرب أوكرانيا.. فرنسا على استعداد لصراع محتمل مع روسيا باكستان تجدد رغبتها في الانضمام إلى بريكس وتعلق طموحاتها على روسيا لمنع انتصار روسيا.. فرنسا تجهز «الفيلق الأجنبي» لمساعدة أوكرانيا روسيا تبلغ سفير أمريكا بالتصدي لأي محاولات للتدخل في شؤونها محللة سياسية: الاشتباك المسلح بين روسيا وحلف الناتو مستبعد «القاهرة الإخبارية»: روسيا تبرر وجودها في زابوريجيا بحماية المحطة النووية من أوكرانيا روسيا أوكرانيا بقلم محمد عزالدين