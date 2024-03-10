قبل رمضان بساعات.. تراجع في أسعار الخضروات بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات تراجعا في الأسواق، خلال بداية التعاملات اليوم الأحد 10-3-2024، تزامنا مع بداية الشهر الكريم، عقب زيادة المعروض في الأسواق مع بدء موسم الحصاد.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار عدد من الخضروات في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 8.11 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 32 قرشا في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس ليسجل نحو 10.31 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ1.95 جنيه للكيلو في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو حوالي 11.25 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 3.03 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر الكرنبة الواحدة نحو حوالي 12.99 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 7.49 جنيه للواحدة في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو القلقاس يسجل نحو 24.85 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 71 قرشا.

بلغ متوسط سعر القرنبيط الواحدة حوالي 12.61 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو حوالي 6.24 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر الفاصوليا الخضراء نحو حوالي 25.38 جنيه، بنسبة تراجع وصلت لـ 5.06 جنيه للكيلو في الأسواق.

جاء متوسط سعر السبانخ نحو حوالي 9.51 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت نحو 7.01 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر خيار الصوب حوالي 13.62 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 17 قرشا في الأسواق.

جاء متوسط سعر الجزر الأصفر نحو حوالي 6.17 جنيها للكيلو، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.38 جنيه في الأسواق.

وصل متوسط سعر البطاطا نحو حوالي 7.18 جنيه للكيلو، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 2.12 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر البسلة نحو حوالي 25.3 جنيه للكيلو، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 3.84 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر الباذنجان الرومي نحو حوالي 10.13 جنيه للكيلو، بنسبة انخفاض وصلت لـ1.94 جنيه في الأسواق.