إقبال كبير على معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. والتخفيضات كلمة السر

أعلنت مديريات التموين وجود تخفيضات على مختلف أنواع السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، من ضمنها اللحوم والدواجن والملابس، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

إقبال على معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

وشهدت معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين في المحافظات، وقالت أمل السيد، 55 عاما لـ«الوطن»، إنّ التخفيضات في المعارض كبيرة ومفيدة: «تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات والسلع، وقدرت أوفر واشتري معظم المنتجات التي اتعودنا عليها في رمضان».

فيما قال أحمد إبراهيم صاحب، 35 عاما، إنه قرر النزول إلي معارض أهلا رمضان مع أسرته من أجل شراء كافة المستلزمات الخاصة بشهر رمضان: «اشترينا كل حاجة من مكان واحد ووفرنا كثير».

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تخفيضات الأسعار على مختلف السلع في معارض أهلا رمضان 2024، وجاءت بنسبة تبدأ من 15% حتى 30% على مختلف السلع كالآتي:

- سعر الدجاج الواحدة 125 جنيها.

- كيلو اللحوم 300 جنيه.

- كيلو اللحوم المفروم المجمد 200 جنيه.

- المكرونة الكيلو 30 جنيه.

- كيلو الزبيب 140 جنيها.

- كيلو جوز الهند 140 جنيها.

- كيس قمر الدين 60 جنيها.

- المشمشية 260 جنيها.

- كيلو البلح 40 جنيها.

- كرتونة البلح الكبيرة 350 جنيها بدلا من 400 جنيه.

- الزيت 65 جنيها.

- الدقيق 25 جنيها.

- الأرز البسمتي 50 جنيها.

- العدس 60 جنيها.

- الجبنة 1/2 كيلو ب44 جنيها.

- الصدور البانيه 165 جنيها.

وأوضح أن الوزارة وفرت أكثر من 2000 معرض على مستوي المحافظات بالإضافة إلي العربات المتنقلة، وجاءت التخفيضات بداية من 15% حتي 30%، وشملت بعض المعارض وجود ركن خاص بالملابس بتخفيضات تصل إلى 25%.

أسعار الخضروات في معارض أهلا رمضان

كما شهدت الخضراوات تخفيضات كبيرة، وفقا لأشرف محسن، عضو شعبة الخضروات بالغرفة التجارية في الدقهلية لـ«الوطن»، ورصدت الوطن الأسعار للخضروات في معارض أهلا رمضان كالآتي:

- الكوسة بـ15 بدلا من 20 جنيها.

- الفلفل الملون 25 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- الخيار 10 جنيهات بدلا من 15جنيها.

- الطماطم 8 جنيهات بدلا من 10.

- البطاطس 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها.

- الليمون 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.