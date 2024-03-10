ماذا أفعل في أول ليلة في رمضان؟.. أعمال يجب الحرص عليها لنيل رضا الله

تعد أول ليلة في شهر رمضان المبارك من الليالي التي تشهد ابتهاجاً من المسلمين بحلول الشهر الفضيل، ولذلك يتساءلون حول ماذا أفعل في أول ليلة في رمضان؟ باعتبارها التهيئة لباقي أيام شهر الصيام والقيام.

حث النبي صلى الله عليه وسلم جموع أمته على إحياء شهر رمضان بالعبادات والطاعات، وذلك لحديث أبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "رغِمَ أَنفُ رجلٍ ذُكِرتُ عندَهُ فلم يصلِّ عليَّ، ورَغِمَ أنفُ رجلٍ دخلَ علَيهِ رمضانُ ثمَّ انسلخَ قبلَ أن يُغفَرَ لَهُ، ورغمَ أنفُ رجلٍ أدرَكَ عندَهُ أبواهُ الكبرَ فلم يُدْخِلاهُ الجنَّةَ".

ماذا أفعل في أول ليلة في رمضان؟

وحول ماذا أفعل في أول ليلة في رمضان، فقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ"الوطن"، إن هناك عددا من الأعمال على المسلم فعلها لكسب رضا الله عز وجل وليكون صيامه صحيحا، وجاءت كالتالي:

- التوجه إلى الله بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ).

- الذهاب إلى المسجد وصلاة التراويح مع الإمام، وتبدأ صلاة التراويح مِن أول ليلة، والليلة تبدأ مِن غروب شمس يوم رؤية الهلال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)، ولا يدرك العبد ذلك إلا إذا قام رمضان مِن أول ليلة، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له وأن نقوم هذه الليلة، فإن لم نستطع أن نقيمها مع جماعةٍ فلنقمها مع أنفسنا.

- نية الصيام، لأن النية ركن في الصوم، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة كما قال أهل العلم.

- الجلوس للاستغفار قبْل السحور، فإنها عبادة محبوبة لله في ذلك الوقت، قال الله تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) (آل عمران:17).

- التهيؤ للسحور، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)، وقال: (السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ).

- الاستعداد لصلاة الفجر في جماعة.

- الجلوس بعد الفجر لذكر الله -سبحانه- إلى طلوع الشمس وفي وقت صلاه الضحى نصلي لله ما استطعنا، فإن النبي أخبر أن ثوابها "ثواب حجة وعمرة تامة تامة".