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دراما المتحدة

عمرو الفقي: «المتحدة» تسعى لإبراز مصر الجميلة.. والموسم الرمضاني الحالي متنوع

كتب:

منتصر سليمان
01:40 ص | الإثنين 11 مارس 2024
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه يوجد تنوع في الأعمال الدرامية، وأن «المتحدة» أنتجت هذا الموسم في حدود الـ20 مسلسلا بينها 9 مسلسلات 30 حلقة، و11 مسلسلًا 15 حلقة.

وتابع خلال لقائه عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الموسم الرمضاني الحالي متنوع ونراعي إرضاء كل الأذواق.

مهرجان العلمين

وتابع: «أقمنا 69 فعالية في مهرجان العلمين خلال شهرين ونصف، ونتوقع زيارات عربية كثيفة هذا العام إلى مهرجان العلمين».

وأضاف أن الشركة المتحدة تسعى لإبراز الوسطية ومصر الجميلة والفترة المقبلة نستهدف الخروج من القاهرة إلى كافة المحافظات. 

القضية الفلسطينية

وأكد أننا لم نكن نستطيع إغفال القضية الفلسطينية في أعمال المتحدة هذا العام، موضحًا: «لا ننظر إلى تكلفة العمل الدرامي وإنما إلى رسالته وقيمته».

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بقلم منتصر سليمان