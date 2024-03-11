عادات خطيرة في رمضان تسبب ارتجاع المريء.. تجنبها بعد الأكل

عادة ما يشعر البعض بانزعاج أو الألم منطقة في منتصف الصدر، وخاصة بعد تناولهم لوجبة الفطور، وتزداد الأعراض تناول بعض الأطعمة، أو بعد الاستلقاء بعد تناول الطعام، وهنا تكمن معاناة المصابين بارتجاع المريء، وعادة ما تزداد الأعراض في شهر رمضان وخاصة مع الصيام، لاتباع عادات خطيرة تسبب ارتجاع المريء.

عادات خطيرة في رمضان تسبب ارتجاع المريء

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» عادات خطيرة تسبب ارتجاع المريء، ابتعد عنها في شهر رمضان، وفقًا للدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية العلاجية.

يعد ارتجاع المريء من المشكلات الصحية، التي تحدث بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية التي تضر بصحة الجهاز الهضمي للإنسان، والتي تسبب الحموضة وصولا للأزمات التنفسية، ومن بينها العادات التالية التي يجب على الأشخاص الابتعاد عنها خاصة خلال شهر رمضان لتسهيل الصيام الذي يستمر لساعات طويلة وعملية الهضم على المعدة.

- عدم مضغ الطعام بشكل جيد، وذلك يؤدي لصعوبة هضمه ويستغرض الجهاز الهضمي وقت طويل لتفتيت الطعام، وذلك يؤدي لانتقال الحمض للمريء، ويصاب الشخص بالحموضة، التي تؤرقه في منطقة الصدر والحلق.

شرب الماء أثناء الطعام

- شرب الماء أثناء الطعام يسبب الإصابة بارتجاع المريء، وتؤثر على عملية الهضم، وقد تسبب ضيق الأوعية الدموية وتساعد على تصلب الدهون، مما يجعلها صعبة الهضم ويجعلها صعبة خلال هضمها.

- تناول الكثير من الطعام وفوق الحاجة بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن ذلك يؤدي للضغط على المعدة ويسبب ارتجاع الحمض والإصابة بحموضة المعدة.

- تناول الكثير من الأطعمة الحارة والمقلية، وذلك يؤدي لبطء عملية الهضم.

- الراحة والكسل أو النوم بعد تناول أي وجبة يسبب الشعور بارتجاع المريء.