قنوات ومواعيد العرض مسلسل إمبراطورية ميم.. مفاجأة في الحلقة الأولى

ساعات قليلة تفصلنا عن العرض الأول لجميع مسلسلات الشركة المتحدة، ونبرز حاليا قنوات ومواعيد العرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي.

قنوات ومواعيد العرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

ويبحث الجمهور عن قنوات ومواعيد العرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، حيث يعرض العمل حصريًا على شاشة DMC، في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة يوميا.

وتكشف الحلقات الأولى مفاجأة، حيث يجسد الفنان خالد النبوي دور الأب، الذي يقابل حبييته في الحلقة الأولى التي تجسد دورها الفنان حلا شيحة، ويجد نفسه متورطا في حبها، ويواجه مشكلات عديدة بينه وبين أولاده في أسلوب التفكير والتربية، وتتدخل شقيقته التي تجسد دورها الفنانة نشوى مصطفى لتحل الأزمة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.