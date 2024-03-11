رئيس جهاز الشروق يشدد على رفع المخلفات وصيانة المتنزهات في المدينة

تفقد علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وأحمد مكي نائب رئيس الجهاز، ومحمد عزازي وقيادات الجهاز، الحالة العامة بالمنطقتين الرابعة والخامسة عمارات، والمحاور والطرق الداخلية، والحدائق العامة بالمنطقتين.

تفقد أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات

واستهل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات، ورعاية المزروعات والتعامل مع أى مخالفات، مؤكدا خلال المرور على تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها، وإعادة الشيء لأصله لبعض القطعيات بالطرق والمشَّايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

والتقى رئيس الجهاز بعددٍ من السكان بالمناطق نطاق الجولة، واستمع لشكاواهم وآرائهم، والتي جاء أبرز ما فيها طلبهم دفع أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات، موجهاً بإعطاء الأولوية للتنفيذ خلال الفترة القادمة لأعمال الطبقة الأسفلتية بالقطاعات التي اشتكى منها السكان، والواقعة ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع، مؤكدا أن استمرار المرور يوميا بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.