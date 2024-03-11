محمود سعد: أنا أحد مريدي صالح الجعفري.. وعلاقتي بالله ونس واطمئنان ومحبة

قال الإعلامي محمود سعد، إنّ العلاقة بالله- سبحانه وتعالى- لا يمكن لأحد أن يصفها أو يتحدث عنها، مردفًا: «أنا من باب الخلق بجوار الأزهر والحسين، وخالي علمني حضور الدروس في الأزهر الشريف، وكنت أحد مريدي مولانا صالح الجعفري الصوفي الكبير للاستماع بدروسه».

تعلمت مبكرًا أن هناك شيئًا ما يجعل حياتك أحلى بكثير

وأضاف «سعد»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو 9090: «تعلمت مبكرًا أن هناك شيئًا ما، خاص جدا يمكن أن يجعل حياتك أحلى بكثير، فتبحرت في هذا العالم، رغم عملي كصحفي في الفن، وكتبت في السينما لمدة 30 عامًا، وهذه أيضًا أشياء جميلة أخرى».

وتابع الإعلامي محمود سعد: «هذه العلاقة كانت ممتدة في حياتي، علاقة ونس واطمئنان ومحبة، ورأيي أن لا أحد يغضب الله، أنت تفعل شيء سيئ لنفسك أو شيء جيد لنفسك أيضًا، فأنت لا تسعده ولا تغضبه هذه ليست في إمكانياتنا».