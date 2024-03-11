أحمد المجدلاني: لتر مياه ووجبة واحدة نصيب الفرد من الغذاء يوميا برفح الفلسطينية

قال وزير التنمية الاجتماعية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، إن الوضع في قطاع غزة هذا العام وتحديدًا في شهر رمضان أكثر سوءًا من أي عام، في ظل الأزمة الإنسانية والغذائية، والصعوبات الجارية.

شح المواد الغذائية

وأضاف «المجدلاني» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ 80% من سكان قطاع غزة يتواجدون في رفح، والمواطن لا يحصل على أكثر من وجبة واحدة، ولتر مياه في اليوم، في ظل شح المواد الغذائية.

وذكر أن جهود الأطراف الدولية لم تنجح في فتح المجال الكامل لدخول المساعدات للشمال في غزة، كما أنّ إسرائيل تربط كل المسائل بالأسرى، ومن الواضح أن حرب التجويع من الاحتلال هي جزء من حرب هجمية، بجانب الوسائل العسكرية.