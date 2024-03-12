سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات بالنسبة لسعر الشراء الأقل 12.63 جنيه في المصرف المتحد والأعلى 13.17 جنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، بينما البيع الأقل سعرًا 13.06 جنيه في بنك التنمية الصناعية والأعلى 13.20 جنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية، نرصده في السطور التالية في عدد من البنوك بحسب المواقع الرسمية.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، الشراء بـ13.06 جنيه، والبيع 13.10 جنيه.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في البنك اﻷھلي اﻟﻣﺻري، الشراء بـ13.06 جنيه والبيع 13.09 جنيه.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

جاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في بنك ﻣﺻر، الشراء بـ13.07 جنيه و13.10 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ، 12.77 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ13.04 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدولي CIB

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودى ﻓي اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرى اﻟدوﻟﻰ CIB، جاء الشراء بـ 12.99 جنيه والبيع بـ12.08 جنيه.