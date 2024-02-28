أصوات من الجنة.. في المساء مع قصواء يستعد لاستقبال شهر رمضان بالابتهالات

خصص برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، فقرته الحوارية الأخيرة لليوم الثلاثاء، بسهرة إنشاد ديني بمناسبة استقبال شهر رمضان، على أن يواصل الأسبوع القادم.

شارك في الفقرة كل من المبتهل والمنشد الديني الشيخ محمد علي جابين، والقارئ والمنشد محمد الأعسر، والقارئ والمنشد محمد عبد الحكيم الشوبكي، والقارئ والمنشد مصطفى كمال، وحسام عبدالكريم، وهاشم لطفي، وأحمد هاني، وحسانين عبدالفتاح.

وخلال الفقرة قدم الحضور ابتهالات دينية، وأثنى المبتهل والمنشد الديني الشيخ محمد علي جابين، على المبتهل الشيخ سيد النقشبندي وصوته الرائع.

وأوضح جابين، أن التقشبندي من أعذب الأصوات التي قدّمت الدعاء الديني، ومن خلاله أصبح الابتهال والتواشيح فنا تتجاوز حدوده الثقافة والمكان، بفضل صوته المتفرد وأدائه الاستثنائي

وأكد خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، أن مصر رائدة فن الابتهال والانشاد، موضحا أنه يتابع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار المواهب.