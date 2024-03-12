طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا.. «اعرفي تكات المحلات»

الأرز بالحليب من الأكلات المصرية المتوارثة عبر الأجيال، ويفضلها الكبار قبل الصغار، لذا نستعرض طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا بطريقة سهلة ولذيذة على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، ولا يمكن تفريقه عن أرز المحلات.

مكونات الأرز باللبن مع النشا

- 2 كيلو من الحليب كامل الدسم.

- كوب من الأرز.

- كوب من الحليب البارد.

- 2 معلقة كبيرة من النشا.

- 2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر.

- معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الأرز باللبن مع النشا

يغسل الأرز جيدًا وينقع لمدة ربع ساعة ومن ثم يصفى، وبعد ذلك يرفع على النار مع الحليب، ويقلب جيدًا باستمرار؛ حتى لا يلتصق بالإناء، ويظل التقليب مستمر لمدة ربع ساعة أو إلى أن يغلي الخليط ويرفع من على النار حتى يبرد قليلًا ومن ثم يرفع مرة أخرى على النار لمدة خمس دقائق.

وعند التأكد من تمام نضج حبات الأرز يوضع السكر ويقلب جيدًا حتى يتغلل مع الخليط، وفي الخطوة التالية توضع النشا على نصف كوب من الحليب البارد وتقلب بشكل جيد حتى لا تتكتل، وتضاف إلى الخليط المسبق، وبعد ذلك يقلب مقدار الكريم شانتيه إلى نصف كوب الحليب الآخر ويضاف كذلك إلى الخليط، حتى يكسبه الكريم شانتيه طعم الأرز الجاهز.

وفي الخطوة الأخيرة توضع الفانيليا إلى الخليط المتواجد على النار ويقلب جيدًا بشكل مستمر لمدة خمس دقائق، ومن ثم يغرف في أطباق التقديم، ويفضل أن يوضع في الفرن لمدة خمس دقائق أو إلى أن يكتسب الوجه اللون الذهبي، كما يمكن أن يقدم دون دخوله إلى الفرن ولكن مع إضافة بعضًا من المكسرات أو الصوص المفضل.

طريقة سريعة لتحضير الأرز باللبن بالنشا

يمكن تحضير الأرز باللبن بالنشا بطريقة سريعة للغاية لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك وفقًا لطريقة الشيف هالة فهمي.

مقادير تحضير الأرز باللبن بالنشا

- كيلو من الحليب.

- نصف كوب من الأرز.

- نصف معلقة من النشا.

- كوب من الماء.

- نصف كوب من السكر.

- معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الأرز باللبن بالنشا

يوضع الحليب على النار ويفضل أن يكون كامل الدسم، ومع بدأ غليانه يضاف مقدار الأرز دون غسله أو نقعه، ويقلب جيدًا مع الحليب، ومن ثم يوضع كوب من الماء البارد؛ حتى ينضج الأرز بشكل سريع، وبعد ذلك تهدأ النار ويستمر التقليب، مع إضافة مقدار النشا إلى ربع كوب من الحليب، وبالخطوة الأخيرة عند تمام سواء الأرز يضاف مقدار السكر والفانيليا إلى الخليط.